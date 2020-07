Honderden woningen langs snelwegen krijgen betere bescherming tegen geluid

EDE / CUIJK - Honderden eigenaren van woningen langs snelwegen en andere rijkswegen in Gelderland krijgen de komende jaren betere bescherming tegen geluid. In veel gevallen zal Rijkswaterstaat onderzoeken of de gevel van een woning beter geïsoleerd kan worden. In Wijchen komt er stiller asfalt.

De rijksoverheid heeft 900 miljoen euro vrijgemaakt om geluidshinder langs de weg en langs het spoor aan te pakken. Alle woningen waar meer binnen dan 65 decibel aan snelweggeluid wordt gemeten, komen voor maatregelen in aanmerking.

Van de eerste tientallen woningen in de regio heeft Rijkswaterstaat nu de plannen bekend gemaakt. In totaal zullen er de komende jaren 750 woningen in Overijssel en Gelderland worden aangepakt. In Gelderland zijn in de eerste ronde de meeste woningen aangewezen in de gemeente Ede, elf in totaal.

Het gaat vooral om vrijstaande woningen langs de snelweg in het buitengebied. Andere woningen die in aanmerkingen komen staan in Tiel, Cuijk, Heumen, Neder-Betuwe en Wijchen. In die laatste plaats wil Rijkswaterstaat stiller asfalt aanleggen op de A326.

Woonwijken langs snelweg bij Tiel net onder de norm

Op een kaart zijn alle maatregelen in de regio te zien. Op de kaart is ook te zien in welke woonwijken de overlast van snelwegen net onder de norm blijft. Dat is bijvoorbeeld zo in de wijken in Tiel die dicht tegen de snelweg aan liggen. Daar worden waarden van 60 en 61 decibel gemeten, nét te weinig voor extra maatregelen.