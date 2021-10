Hondje Paco legde het spoorverkeer stil bij Ede: ‘Gelukkig dook een vriendin er bovenop’

Alsof er niets is gebeurd. Zo lag Paco gisteravond weer in zijn mand bij de familie Lourens in Ede. Maar baasje Joop doet het toch even rustig aan met zijn viervoeter: ,,We hebben hem vanochtend maar even in de tuin uitgelaten.”



De familie heeft een heftig weekend achter de rug. Dat begon toen Paco vrijdag werd uitgelaten in het Edese Horabos, even ten zuiden van de spoorlijn Arnhem-Utrecht. De hond was aangelijnd, maar liep een stukje vooruit, vertelt Lourens.



,,Mijn kleinzoon zag een paddenstoel, waarop mijn vrouw stopte en Paco riep. Maar hij rukte zich los waarna het handvat viel. En daar schrikt hij dus al van.”