Hongerwinter zielig voor de wilde zwijnen? Welnee, ‘het helpt ons juist!’

Sportclubs worstelen met aanstaande coronapas: ‘Niemand heeft zin om politie­agen­tje te spelen’

23 september WAGENINGEN/EDE - Sportverenigingen in de Vallei worstelen met de coronapas: vanaf komend weekeinde moeten clubs bezoekers controleren of ze gevaccineerd of getest zijn. Vooral wanneer zij in de kantine wat gaan eten of drinken.