Hoog over Ede verbaasd over positieve reacties laagvliegen

,,Ik ben een beetje verbaasd over de opgetogenheid over de plannen van minister Van Nieuwenhuizen met betrekking tot het laagvliegen van en naar Lelystad Airport.’’ Ria Maliepaard, van de actiegroep Hoog over Ede, is absoluut niet blij met de maatregelen die de minister in een brief aan de Tweede Kamer voorlegt. Ze wil het voortaan toestaan om boven militair terrein te vliegen en daarnaast hoeft het vliegverkeer rond Lelystad minder rekening te houden met dat van Schiphol.