Hoogwerker raakt zwaar beschadigd door brand op A12-oprit Ede

Edenaar twee weken de cel in omdat hij masturbeer­de tegenover vrouw in de trein

Wegens schennis van de eerbaarheid in een trein is de 34-jarige J.C. uit Ede donderdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had een week meer geëist.

12 maart