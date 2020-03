Huiselijk geweld: in elke klas zit wel een mishandeld kind

Koningin Máxima naar landelijke docenten­dag Handelson­der­wijs in Ede

2 maart EDE - Koningin Máxima komt donderdag 26 maart naar de landelijke docentendag Handelsonderwijs in Ede. De koningin doet dat als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. De bijeenkomst van 500 docenten van de handels- en mode-opleidingen in het mbo is in congrescentrum de Reehorst in Ede en heeft als thema ‘Kleurrijk en Kansrijk Handelsonderwijs’.