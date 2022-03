Huiskamerlampen komen niet terug in A12-viaduct Bennekom: ‘Maar het moet wel gezelliger, met muurschilderingen’

Hanglampen A12-viaduct Bennekom krijgen nieuwe plek

BENNEKOM - De kenmerkende hanglampen die jarenlang het viaduct van de Edeseweg in Bennekom opfleurden, krijgen mogelijk een nieuwe plek in het dorp of in Ede. De gemeente Ede heeft de Dorpsraad Bennekom gevraagd om met ideeën te komen.

8 januari