‘Huismoeke’ Joanne Horst start als gastouder waarbij geloof op nummer één staat

Groot tekort aan chauffeurs, vooral in regio Ede en Tiel

Het tekort aan personeel in de transport en logistiek is in de Foodvalley (regio Ede) en Rivierenland (regio Tiel) een stuk groter dan in de rest van het land. Dat doet pijn omdat de economie in deze regio juist sterk leunt op de logistieke sector, zegt een woordvoerder van uitkeringsinstantie UWV.

9:23