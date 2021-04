Hulpdiensten onderzoeken mogelijke poederbrieven in Ede

Weer een wildaanrij­ding bij Ede: drachtig zwijn en vijf ongeboren jongen overleven het niet

28 maart EDE - Zaterdagavond is er op de N224 tussen Ede en Arnhem een drachtig zwijn aangereden. Het zwijn was zwanger van vijf jonkies. Wijkagent Gerben Algra wijt de aanrijding aan te snel rijdende automobilisten op de weg. De adviessnelheid is niet voor niets 60 kilometer per uur, schrijft hij op Instagram.