Idee van boeren: oude tractoren opkopen zodat er weer gebouwd kan worden

interview Piet (88) is milder over verleden in jappenkam­pen: ‘Het idee rijpt met de leeftijd dat het leven relatief is’

28 augustus BENNEKOM - In het jappenkamp - Piet Alderlieste kwam er op z’n tiende - leek het kampleven aanvankelijk nog spel, maar later was het vooral overleven. De ervaring heeft zijn leven beïnvloed. Zestien jaar oud wilde hij ‘de eerste spleetoog die hij tegenkwam’ nog zijn mes laten zien, maar nu oordeelt hij milder. In een boek.