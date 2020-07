Iets meer ouders in de Vallei laten hun baby inenten

EDE - Het aantal ouders in de Vallei dat er voor kiest zijn baby of dreumes te laten inenten, is iets gestegen in verhouding tot het aantal schoolgaande kinderen dat is gevaccineerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In de gemeente Ede is nu 82,0 procent van de kinderen tot twee jaar ingeënt, tegen 79,7 procent van de kinderen tot tien jaar. In Veenendaal gaat het om 89,0 procent tegen 84,1 procent en in Wageningen om 91,6 procent tegen 90,7 procent.

Alleen in Rhenen is de vaccinatiegraad gedaald van 77,3 procent naar 71,6 procent.

Bevindelijk gereformeerden

De gemiddelde vaccinatiegraad is Nederland is 92,6 procent. Die zou 95 procent moeten zijn om voldoende beschermd te zijn tegen epidemieën. Gemeenten die laag scoren op vaccinatie zijn vooral te vinden in de zogenoemde Biblebelt, een gebied met een relatief grote vertegenwoordiging van bevindelijk gereformeerden.

Onder de strengste groepen (de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerden) is maar 10 procent ingeënt en is maar 1 op de 5 ouders bereid hun kind te laten vaccineren.

De Biblebelt strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel. De gemeenten in de Vallei schurken tegen dit gebied aan.

Al is de vaccinatiegraad in de Vallei lang zo laag niet als in Neder-Betuwe. Die gemeente heeft met 55 procent de laagste vaccinatiegraad van Nederland.

Epidemieën snel uitbreken

Nadeel van een lage vaccinatiegraad is dat epidemieën snel kunnen uitbreken. In 2005 speelde dit in Ede, toen 26 mensen besmet raakten met rode hond, waaronder zwangere vrouwen. In Rhenen en Veenendaal raakten destijds 20 mensen besmet. Daarom proberen Rhenen en Veenendaal samen met GGD regio Utrecht ouders die twijfelen, goed voor te lichten over inenten.