Iets minder lopers dan in 2019, maar tevredenheid overheerst bij organisatie Februariloop: ‘Over drie jaar 1200 deelnemers’

Met 846 deelnemers deden er zaterdag iets minder mensen mee aan de Februariloop dan tijdens de tot dan toe laatste editie in 2019. Maar de tevredenheid bij de organisatie is er nadien niet minder om. ,,We zijn al dolblij dat we deze aantallen hebben gehaald. Het was natuurlijk erg spannend na coronatijd: wat gaat dat doen?”

Natuurlijk ‘ligt er in het begin wat druk op de ketel’ zegt Robert Lagendijk, voorzitter van het organiserende Comité ter Bevordering van Fietstochten en Boslopen (CBFB). ,,Want dan is het alweer drie jaar terug en vraag je je af: gaat het allemaal weer goed komen? Maar het is allemaal helemaal goed gekomen.”

Van Kidsrun tot halve marathon

‘Het’ is het organiseren van de 47ste Februariloop, die onder meer over landgoed Hoekelum bij Bennekom voerde. Met qua afstanden voor ieder wat wils: variërend van de Kidsrun tot een halve marathon (21.2 kilometer).

,,Dan ben je apetrots op alle vrijwilligers die hun beste beentje voorzetten om het voor de lopers gewoon zo goed mogelijk te doen", gaat Lagendijk verder. ,,Er zijn minimale dingen die anders hadden gekund. Maar het belangrijkste is dat lopers hun ding hebben kunnen doen. Het parcours lag er mooi bij, het weer was prachtig en de entourage is dan gewoon heerlijk. Dat geeft een bijzonder goed gevoel, moet ik zeggen.”

‘Zon scheen zelfs nog paar keer’

Dat het weer de lopers gunstig gezind was, werd ook lángs het parcours opgemerkt. ,,In de ochtend was het wel redelijk fris", zegt Lagendijk. ,,Aan de andere kant, voor de lopers is dat perfect. Want als wij het langs de kant fris vinden, betekent het dat de lopers het gewoon optimaal hebben. En naarmate de dag wat vorderde, scheen zelfs de zon nog een paar keer.”

1200 lopers over drie jaar

,,Ons doel: over drie jaar hebben we de 50ste Februariloop en is het plan om 1200 lopers te halen”, vervolgt Lagendijk. ,,Volgende week gaan we met het bestuur om tafel om te zien hoe we dat in drie jaar voor elkaar kunnen krijgen. Voor ons is hét doel om daarmee ook de donatie voor het goede doel te stuwen, zeg maar: dat is waarvoor we het eigenlijk proberen neer te zetten.”

Want dat er deze bosloop 846 mensen meeliepen, betekent ook 846 euro in de pot erbij voor het goede doel van dit jaar: het Mooi Leven Huis in Bennekom.

Op sportief vlak is er tijdens de 47ste Februariloop ook nog wat bijzonders neergezet. ,,We hebben een parcoursrecord bij de halve marathon voor de dames", aldus de tevreden CBFB-voorzitter.

