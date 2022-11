‘IJspret op tegels’ in het Nederlands Tegelmuseum: ‘De afbeeldingen roepen een hoop gezelligheid op’

Volledig scherm IJspret staat centraal op de nieuwe expositie in het Nederlands Tegelmuseum. © Nederlands Tegelmuseum

Het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo pakt uit met de nieuwe tentoonstelling IJspret op tegels. Schaatsende stelletjes, kinderen op priksleetjes of een winters landschap met molen. Van winterse taferelen werden in de 17de en 18de eeuw veel afbeeldingen gemaakt.

,,Niet alleen op schilderijen van bijvoorbeeld Hendrick Avercamp, maar ook op tegels. Ik zie op sommige exemplaren wel overeenkomsten met schilderijen van Avercamp, dus ik vermoed dat sommige tegelschilders daar ook inspiratie uithaalden”, vertelt Lamberthe de Jong van de expositiecommissie van het museum.

Tegels waren in de 17de eeuw erg populair als decoratie in huis. ,,Dat was niet alleen in Nederland zo. Mensen vonden ze leuk in de gang, de keuken of achter de schouw of open haard.” Tegenwoordig zijn tegels met schaatstaferelen een geliefd verzamelobject.

,,Het zijn heel vriendelijke tafereeltjes. Je ziet een koek en zopie op de achtergrond, een man die zijn vrouw de schaatsen onderbindt. Op één van de tegels op de expositie zie je iemand schaatsen, terwijl naast hem iemand in een wak ligt. Op tegels maakten ze ook grapjes.”

Voor de expositie, die van 26 november tot en met 12 maart te zien is, werkte het museum samen met Verzamelkring De Poolster. ,,De leden verzamelen alles wat met schaatsen te maken heeft. Het was dus niet moeilijk om aan materiaal te komen.”

Tegels met ijspret uit de eigen collectie

Ook komen er tegels met ijspret uit de eigen collectie en van het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen. ,,Van dat museum hebben we ook veel spullen kunnen lenen die op de tegels staan afgebeeld. Bijvoorbeeld een prikslee met prikstokken of krulschaatsen. In vitrines laten we dan de voorwerpen naast de tegels zien.”

Sommige tegels zijn erg bijzonder. ,,Bijvoorbeeld die met cherubijntjes op schaatsen of op priksleetjes. Die zijn heel gek om te zien.”

Lamberthe de Jong denkt dat het publiek gecharmeerd raakt van de tegels met ijspret en wintertaferelen. ,,Zodra het kan, gaat iedereen nog steeds het ijs op. De afbeeldingen roepen een hoop gezelligheid op.”