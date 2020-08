‘Ik moet nu hangen, Hamilton haalt me in’

Hij bleef wachten, zij stak wél over: fietsster aangereden door auto in Lunteren

1 augustus LUNTEREN - Op de kruising van de Edeseweg met de Goorsteeg in Lunteren is deze zaterdagavond een vrouw op de fiets aangereden door een auto. Zij stak de weg over terwijl haar man bleef wachten. Mogelijk zag het slachtoffer door de laagstaande zon een auto niet aankomen.