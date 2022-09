In de achtertuin van Priya en Roepesh staat een metershoge bananenplant: ‘Ongelooflijk’

Eerste Edese bananen geoogst; vezels van de plant in lingerie

EDE - Het was woensdag oogstdag in de bananenkas achter de Mauritskazerne in Ede. Medewerkers van de Neder Banaan hebben ongeveer 1.600 nederbananen geoogst. Het was de eerste oogst in deze kas en op Edese bodem.

