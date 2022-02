In nopjes met nieuwe woning in Wagenings doorstroomproject: ‘Geen oplossing, tot we voor dit huis in aanmerking kwamen’

Met horten en stoten komt het camperbusje van De Woningstichting in beweging. Directeur Annelies Barnard zit achter het stuur en ziet er de humor wel van in. ,,Als ie eenmaal rijdt, loopt de motor als een zonnetje. En binnen Wageningen zijn ritjes altijd kort. We zijn zo op de plek van bestemming.”



Van het kantoor van de woningcorporatie is het nog geen vijf minuten naar de nieuwbouwwijk Kortenoord. Parkeren is rond half tien ’s ochtends nog wel een dingetje.



,,Dat valt niet mee”, zegt Patricia Driever (38), die sinds driekwart jaar in een sociale huurwoning woont in de Henk Blankestijnstraat. ,,We zitten hier perfect. Maar parkeren is een drama. Overdag en zeker ’s avonds is het knokken voor een parkeerplek.”