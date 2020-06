In Otterlo achtergelaten snelle Audi werd in Duitsland gebruikt voor plofkraken

Video Zwaargewon­de fietser (16) na aanrijding in berm achtergela­ten: ‘Een zwaar vergrijp’

14:32 EDERVEEN - Een 24-jarige man uit Lunteren is er vandoor gegaan nadat hij donderdagavond op het viaduct over de A30 tussen Ederveen en Lunteren een 16-jarige Edese fietser had aangereden.