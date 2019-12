Inbrekers duperen ijsbaan Ede, doeken kapot gesneden en apparatuur gestolen

Dieven sneden in de nacht van maandag op dinsdag op vier plekken de zeilen open en namen apparatuur mee, waaronder een mengtafel en drie boxen. ,,Je vraagt je af wat je er mee moet”, zegt Wijnsouw.



,,Een discofeestje vieren? Het levert ons een flinke schade op. We zijn ervoor verzekerd maar het is altijd maar de vraag wat je er voor terugkrijgt. Die mengtafel was al acht jaar oud.”



Beveiliging met camera's

Om te voorkomen dat er nog een keer ingebroken gaat worden, neemt de organisatie maatregelen. ,,Er wordt vrijdag een camerasysteem geïnstalleerd om de ijsbaan te bewaken.”



Ook dat is een kostenpost, al is nog niet bekend hoeveel dat is. De stichting Friends on Ice wordt gesubsidieerd door de gemeente Ede, mede omdat kinderen er gratis 'schoolschaatsen’ kunnen leren. ,,De ijsbaan gaat dan ook gewoon open zaterdag om 14 uur.” Die blijft geopend tot en met 18 januari.



De ijsbaan in aanbouw staat overigens in het zicht van de afdeling handhaving van de gemeente Ede, zegt Wijnsouw met gevoel voor ironie. ,,De baan staat wel in het zicht, we hopen dat de komende tijd de omwonenden ook een oogje in het zeil houden.”