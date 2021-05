Incident bij flat in Ede: persoon valt van grote hoogte

Slecht weer zorgt voor ‘baaldag’ op de camping: ‘Wat kun je doen met regen en coronabe­per­kin­gen?’

4 mei Het is koud en nat en door de coronaregels valt er op een camping weinig te ondernemen in de meivakantie. In Lunteren kunnen vakantiegangers daar goed over meepraten. ,,Dit is wel voor de diehards.’’