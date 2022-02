Inval met 70 agenten en pantserwagens en daarna hoort de burgemeester amper nog iets: ‘Ik erger me kapot’

Investeer­ders flyeren nu ook aan huis in Ede: ‘Verkoopt u uw woning?’

‘Wij zijn Galvano en Kimberley van Breeveld Vastgoed en we zijn op zoek naar een vergelijkbare woning als die van u.’ Bij bewoners aan de Horstenwijk in Ede ploften de afgelopen week briefjes op de mat van investeerders die geïnteresseerd zijn om (koop)woningen van de geadresseerden over te kopen. ‘Onwenselijk’, aldus de gemeente.

10 februari