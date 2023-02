Inval met pantservoertuig bij vermoedelijk drugslab in Lunteren, drie arrestaties: ‘Werd mogelijk XTC geproduceerd’

De inval aan de Oude Bisschopweg vond plaats omstreeks 10.30 uur. De politie zette een arrestatieteam in en gebruikte daarbij onder andere een pantservoertuig, een zogenaamde BearCat.

Bij de inval werden drie mensen aangehouden: een bewoner en twee mannen van 62 en 36 jaar. Hoe oud de bewoner is, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. ,,Omdat het dan te herleidbaar wordt.”

Ook kan ze niks kwijt over de relatie tussen de drie verdachten. ,,Daar gaan we nooit op in.”

Terrein afgegrendeld

Na de inval werd het terrein afgegrendeld door agenten en rechercheurs. Een mobiele PD-unit werd neergezet als uitvalsbasis voor het politieteam. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), een speciaal team dat zich richt op het ontruimen van drugslabs, is inmiddels gearriveerd bij de boerderij.



Achter de schermen lopen minimaal twee mannen in witte pakken rond. Wat de exacte aanleiding is van de inval is nog onduidelijk. Voorbijgangers die de politie in actie zien, zijn verrast en verbaasd.



Een van hen had ‘niet verwacht dat zoiets zou gebeuren daar', een ander zegt dat het ‘nog nooit zo druk geweest is hier'.

‘Vermoedelijk XTC geproduceerd’

,,Het gaat vermoedelijk om een drugslaboratorium waar nogal wat geproduceerd werd”, zegt burgemeester René Verhulst van Ede. Hij werd eerder al op de hoogte gebracht van de ophanden zijnde actie. Hij wijst op het onderzoek dat nog bezig is, maar volgens hem werd er vermoedelijk XTC geproduceerd. Een politiewoordvoerder wil daar niks over zeggen en zegt het onderzoek af te wachten. ,,We gaan liever ook niet uit van vermoedens, maar van feiten. De LFO is daarvoor, om onderzoek te doen en ook daadwerkelijk te achterhalen om wat voor stoffen het gaat.”



Ook Verhulst is op de hoogte van de inzet van de BearCat. ,,Dat is natuurlijk eerder gebeurd.” Eind 2021 werd in Lunteren ook een inval bij een drugslab gedaan, eveneens met zo'n voertuig. ,,Dat is de werkwijze als er het vermoeden is dat er een drugslaboratorium is”, zegt Verhulst.



,,Omdat die doorgaans goed beveiligd zijn, met staal en alles. En die BearCat is gewoon een moderne stormram die, als het staal is, daar doorheen kan en beschermt tegen eventueel explosiegevaar: want dat kan natuurlijk ook nog, bij zo'n laboratorium.”

‘Zowel in stad als landelijk gebied’

Of er ook XTC-pillen zijn aangetroffen, weet Verhulst woensdagmiddag nog niet. ,,Het gebeurt overal in Nederland, drugslaboratoria: het is nog steeds een lucratieve business voor criminelen. Je kunt het in de stad hebben of je hebt het in omgevingen als Lunteren, met wat bedrijvigheid die uit elkaar ligt: landelijk gebied.”



Er zit volgens hem ‘natuurlijk’ zorg. ,,Dat mensen daarmee bezig zijn en zichzelf en anderen ook in gevaar brengen op die manier.”



Maar hij denkt dat er in de oostelijke regio ‘een goede aanpak is, als we erachter komen'. ,,Het zal moeten blijken hoe lang het er allemaal was et cetera, maar dit is wel het resultaat van rechercheren natuurlijk.”

