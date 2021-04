Inzamelingsactie voor aangevallen persfotograaf: ‘Hij had die auto net een maand en was er zo trots op’

update Automobi­list rijdt door het hek een weiland in en verdwijnt daarna spoorloos

11 april EDE - Een automobilist is zaterdagavond met zijn auto van de weg geraakt op de Goorsteeg even ten noorden van Ede. Hij schampte vermoedelijk een boom en is daarna en weiland ingereden waar de auto tot stilstand kwam. Na het ongeval ging hij (of zij) ervandoor, de bestuurder is zondagmorgen nog spoorloos.