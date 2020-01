Irene's auto werd in brand gestoken, dankzij een inzamelactie heeft ze nu een nieuwe: ‘Ik ben echt ontroerd’

Kinderop­vang baalt van onderwijs­sta­king maar zet de deuren wel extra open voor kinderen

7:01 RHENEN - De buitenschoolse opvang (BSO) in de Vallei laat de ouders niet in de kou staan. Als donderdag en vrijdag de basisscholen dicht zijn omdat de leerkrachten staken, zijn zij open. Maar niet van harte. ,,Ik weet niet of we de volgende keer weer open gaan als de leraren staken’’, zegt Janneke Schut van Kinderopvang Wageningen.