Jaap van Lagen aast op podiumplek voor Oranje-racelegioen: ‘Rijden voor 100.000 man nog veel te leuk’

Opgelet: de nachtbus­sen in regio Utrecht keren weer terug (maar het gaat lang niet om alle bussen)

Voor veel inwoners van de Utrechtse regio was het jarenlang een grote ergernis: het verdwijnen van de nachtbus. Goed nieuws, want vanaf dit weekend rijdt een deel van de nachtlijnen weer. Al ‘zijn we er nog niet helemaal’, benadrukt reizigersorganisatie Rover.