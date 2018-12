Jan en Neeltje delen al 70 jaar alles samen

De beide echtelieden zijn 94 jaar. De bruidegom is geboren in De Bilt. De bruid is geboren en getogen in Ede, de plaats waar het paar in 1948 in het huwelijk trad. Het echtpaar heeft zes dochters en een zoon.

Hoewel ook de inwoners van Ede steeds ouder worden, blijft een huwelijk dat 70 jaar of langer stand houdt vrij zeldzaam. Toch is dat sinds 2011 in de gemeente Ede negentien keer gehaald.

Albasten huwelijk

Voor zover bekend is er in de geschiedenis een keer een 75-jarige bruiloft gevierd. Dat was op 13 oktober 2012, toen Willem-Gerrit Schoonderbeek en Wilhelmina Jansen stil stonden bij hun albasten huwelijksjubileum. Een maand na dit paar vierden Gerritje en Albert Slotboom in Wageningen hetzelfde jubileum. Ze waren toevallig ook in 1937 in Ede getrouwd.