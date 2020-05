Jan Pieter van der Schans (28) voorgedragen als nieuwe wethouder in Ede

De Edenaar volgt Willemien Vreugdenhil op die eerder deze maand vertrok al wethouder.



Anne-Jan Telgen neemt de positie van Van der Schans als fractievoorzitter voor het CDA in de Edese gemeenteraad over. ‘We hebben met Jan Pieter een frisse en enthousiaste kandidaat-wethouder die met veel energie en enthousiasme aan het werk wil als wethouder. We hebben alle vertrouwen in de wijze waarop Jan Pieter invulling wil gaan geven aan het wethouderschap in Ede’, laat Telgen in de officiële bekendmaking weten.



Op 28 mei wordt de nieuwe wethouder voorgedragen waarna de installatie op 4 juni zal plaatsvinden.