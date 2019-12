Jas en slaapzak om ‘buitenslapers’ met kerst wat warmte te geven

Edenaar dankzij bloedvlek­ken in broek gepakt in Nijmegen voor gewapende overval

21 december NIJMEGEN/ EDE - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een Edenaar opgepakt voor een overval op een Kruidvat in winkelcentrum Nova in Utrecht. De 18-jarige man is in Nijmegen aangehouden.