Van kapitale villa naar portemonnee met 35 euro: Johan Vlemmix houdt er een 'wereldervaring' aan over

EDERVEEN- Een wereldervaring, zo noemt Johan Vlemmix zijn zevendaagse verblijf in een sociale huurwoning in Ederveen. Voor het SBS6-programma Steenrijk, Straatarm ruilde hij van woning met de familie Möller. Daarvoor verliet hij voor een week zijn kapitale villa in Eindhoven.

"Samen koken, samen spelletjes doen, samen op pad. Al met al was het een geweldige week, een wereldervaring." vertelt oer-Eindhovenaar Vlemmix over zijn ervaring in Ederveen. Samen met zijn zoon Joep deed hij 'financieel een flinke stap terug', want behalve van huis, werd er ook van portemonnee geruild.

De voormalig handelaar in tweedehands auto's kijkt er met genoegen op terug. "Het is helemaal perfect gegaan. Het kon niet beter. Zo deden we 's avonds spelletjes, Monopoly bijvoorbeeld. Zoiets doe je normaal nooit. We zijn naar de kerk gegaan. We namen een week lang een beetje het leven van de familie Möller over."

Quote Je kunt het leven dat je normaal leidt zo niet leiden. En dat is toch wel mooi om mee te maken." Johan Vlemmix

Verrast

De opnames werden ruim twee maanden gemaakt. Net op dat moment kwam zijn zoon Joep over uit Noorwegen, waar hij woont. "Toen ik hem vroeg of hij mee wilde gaan naar Ederveen, zei hij verrassend genoeg 'ja'. Joep is het tegenovergestelde van mij. Hij houdt helemaal niet van (media)aandacht, terwijl ik dat wel heb."

En zo moesten ze een week lang zien te boeren met 35 euro. Vlemmix merkt op dat ze daardoor 'heel anders moesten denken'. "Maar we kregen ook eten van de voedselbank, dat scheelt al. Je kunt het leven dat je normaal leidt zo niet leiden. En dat is toch wel mooi om mee te maken", merkt hij op.

Quote Ik ben lekker mezelf gebleven, heb geen kunstje geflikt Johan Vlemmix

De Eindhovenaar kan helemaal niet koken, zegt hij zelf. Zo kwam hij er achter dat zijn zoon wel over de nodige kookkunsten beschikt. "Ik eet zelf voornamelijk magnetronmaaltijden. Nu hadden ze daar krielkipjes, dus heb ik een krieleitje uit de ren gepakt. Die heb ik in een wokpan gebakken. Dat werd geen succes. Maar mijn zoon heeft 'm wel opgegeten!"

Kerkbezoek

Ook bezochten vader en zoon Vlemmix de kerk. Pa werd daardoor omver geblazen. "Ja, dat was geweldig. Het was een héle grote kerk in Veenendaal. Terwijl de kerken 'hier' leeglopen, leek het daar alleen maar drukker te worden. Een hele mooie ervaring."

Dinsdagavond wordt het programma dan eindelijk uitgezonden. Vlemmix is benieuwd naar het eindresultaat: "De cameraploeg volgt je een hele week lang, maar het is natuurlijk erg bepalend hoe het programma in elkaar gezet wordt. Ik heb geen idee hoe het gemonteerd is. Maar ik ben lekker mezelf gebleven, heb geen kunstje geflikt. Ik ga er vanavond rustig voor zitten", besluit hij.

Steenrijk, Straatarm wordt dinsdag om 20.30 uur uitgezonden op SBS 6.

Volledig scherm Johan Vlemmix en zijn zoon Joep vegen letterlijk de vloer aan. © Talpa TV

Volledig scherm Vader en zoon poseren voor het huis in Ederveen. © Talpa TV