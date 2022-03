Jonge automobilist ramt fietsende beroepssporter: ‘Ik was bang dat ze me uit de auto zouden trekken’

Toch ziet de officier van justitie in de opname die vrijdag in de rechtszaal werd vertoond onvoldoende bewijs dat een 21-jarige Veenendaler in oktober 2020 in Ede de wielrenner expres aanreed. ,,Het lijkt opzet’’, zei hij. ,,Maar we kunnen niet in uw hoofd kijken.”



De verdachte ontkent dat hij het expres heeft gedaan. ,,Ik weet dat ik ontzettend bang was. Ik zou nooit iemand opzettelijk aanrijden.”