Jonge boer (19) die politiebus met tractor belaagde tijdens boerenprotest op A1 krijgt werkstraf

De 19-jarige man uit Harskamp staat samen met zijn minderjarige broer voor de politierechter in een speciale snelrechtzitting. De zaak van de minderjarige jongen wordt achter gesloten deuren behandeld. De meerderjarige verdachte was op 28 juni bij een demonstratie op en rond de A1 bij Stroe. Met zijn kiepwagen had de jonge Harskamper een lading hout afgeleverd voor een protestvuur langs de snelweg.

Politie probeerde band lek te steken met mes om de man te stoppen

De 19-jarige verdachte stond op een gegeven moment met een trekker en aanhanger dwars op de A1. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij expres achteruit reed toen daar een politiebusje wilde passeren.



Het lukte het uiteindelijk de trekker net te passeren tussen de aanhanger en de vangrail. Verschillende agenten zeggen in hun verklaringen heel bang te zijn geweest omdat trekkers rakelings langs hen reden.



De Harskamper werd later bij Kootwijkerbroek achtervolgd door de politie. Agenten probeerden tevergeefs de banden van de trekker lek te steken om hem tot stoppen te dwingen. Hij gaf daar geen gevolg aan.



,,Ik was bang en ik wilde naar huis", vertelde de man tijdens de zitting. Toen de trekker een bocht maakte, beschadigde hij de politieauto. Volgens de 19-jarige man kon hij op dat moment niet anders handelen omdat de weg te smal was. Even later werd de man alsnog aangehouden.



Volgens het Openbaar Ministerie had de man echter al veel eerder moeten stoppen. Het OM eiste een werkstraf van 160 uur.