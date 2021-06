Jonge merel gaat ‘uit winkelen’ in de supermarkt en belandt tussen de wijnflessen

Medewerkers van deze dierenambulance werden ingelicht over de vogel die supermarkt Hoogvliet binnen was gevlogen. Omstanders die een melding over het dier deden, lieten weten dat de merel niet zou kunnen vliegen. Om de vogel te vangen gingen medewerkers van de dierenambulance naar de winkel toe. Zij gingen naar de bloemen en planten, waar de vogel op dat moment zat. Daar werd duidelijk dat het dier wel degelijk kon vliegen, want de merel besloot er niet langer te blijven.



Het vogeltje vloog de winkel door en landde uiteindelijk tussen de wijnflessen. ‘Of hij van de drank had genipt hebben we niet kunnen zien, maar hij (of zij) liet zich, zonder gebroken flessen gemakkelijk vangen in het net', schrijft de dierenambulance op Facebook. In overleg met het opvangcentrum heeft de dierenambulance de vogel buiten weer vrijgelaten. Daar ging de merel er gauw vandoor.