Jonge wolven gaan door Gelderland zwerven: maak geen contact

Die waarschuwing geeft de Zoogdiervereniging donderdag, nu het seizoen aanbreekt dat er weer wolven ook door Gelderland gaan zwerven. Daarbij kunnen de jonge dieren door dorpen en steden trekken, zoals in Bennekom gebeurde.



Voorlichter Glenn Lelieveld van het samenwerkingsverband Wolven in Nederland, waar ook de Zoogdierenvereniging aan deelneemt, raadt aan bij een confrontatie met een wolf rustig te blijven en ‘uit de situatie te gaan’.



Dat ging in februari vorig jaar mis in Bennekom, waar Lelieveld destijds woonde. Een jonge wolf die zijn roedel in Duitsland had verlaten op zoek naar een nieuw leefgebied, trok daar door het dorp.

Paniek

,,Dorpsgenoten reden met een auto vijf minuten achter de wolf aan. Ze maakten ook een filmpje’’, vertelt Lelieveld over het roofdier dat ook door zijn straat wandelde.



,,Dat filmpje was dan wel heel interessant, maar toch is dat absoluut niet de bedoeling. De wolf kan in paniek raken. Wie weet rent hij weg en wordt hij aangereden. Wij willen dat mensen uit de situatie gaan, afstand houden en respect tonen.’’



Meer zwervende wolven