Jongeman (18) uit Ede opgepakt voor gewapende overval tabakswinkel Bennekom

De Heus uit Ede bouwt fabriek in Ghana

14:27 EDE/ TEMA - Koudijs Ghana, onderdeel van Royal De Heus uit Ede, is woensdag begonnen met de bouw van haar eerste mengvoederfabriek in West-Afrika. De fabriek met een productiecapaciteit van 90.000 ton per jaar verrijst in de Ghanese stad Tema.