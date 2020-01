Jongen zit in dakraam brandend huis in Ede, politie mág niks doen: 'Dat is ons verboden’

Dat speelde zich af in de nacht van zondag op maandag aan de Maandereng in Ede. De eerste, menselijke reactie is: naar binnen en de jongen uit de woning halen. ‘Ons is als politie nadrukkelijk verboden om een brandend (of rokend) gebouw in te gaan’, laat de Edese politie weten via hun Facebookpagina. Een woning die in brand staat of waaruit rook komt mag alleen door de brandweer betreden worden. En dus niet door de politie.