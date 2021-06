Jorik (20) werkt ‘kneitergoed’ in zijn nieuwe baan: ‘We hebben geen omkijken naar Hal 1’

Verwacht geen rommel of stof op de werkplek van Jorik Vink. Zelfs het toetsenbord ziet eruit om door een ringetje te halen. Dat is een kunst op zich, gezien de talloze pakketten die op een dag in Hal 1 de revue passeren.

‘We konden geen betere vinden’

Vink (20) werkt sinds oktober vorig jaar bij Renjac. Bij dit bedrijf aan de Edese Fahrenheitstraat worden pakketten gesorteerd, waarna ze meegaan met koeriers van DHL. ,,We hebben hem gebombardeerd tot hoofd van Hal 1’’, zegt Jacqueline Kruijt, die met haar man René het bedrijf bestiert.



Het duo is in zijn nopjes met de aanwinst. ,,We hebben geen omkijken naar Hal 1, want Jorik zorgt er uit zichzelf voor dat alles is aangevuld en de hal schoon is’’, zegt Kruijt. ,,Ook springt hij flexibel bij als het druk is, we konden zowat geen betere vinden.’’

Quote Sommige mensen leren misschien minder snel, maar kunnen wel kneiter­goed met hun handen werken. Zoals Jorik Jacqueline Kruijt, Renjac, werkgever van Jorik

Vink zat vorig jaar werkzoekend thuis, nadat hij door corona zijn baan als orderpicker bij een schoonmaakbedrijf was kwijtgeraakt. Het thuiszitten ging vervelen.



,,Dat is saai, ook omdat ik door corona nergens heen kon’’, zegt hij. ,,En nu ik een baan heb, ben ik hier lekker bezig.’’

Niet met hun hoofd, maar met hun handen werken

Volledig scherm Jorik aan het werk. © Herman Stöver Vink valt onder het Doelgroepregister. Dit is een landelijk register met gegevens van mensen die lastiger werk vinden of behouden. Hij is bij Renjac geplaatst via Werkkracht Ede (voorheen Permar), dat sinds 2018 voor de gemeente Ede de Participatiewet uitvoert.



Renjac biedt momenteel aan ongeveer tien mensen een werkplek via deze route. ,,Sommige mensen leren misschien minder snel, maar kunnen wel kneitergoed met hun handen werken. Zoals Jorik’’, zegt Kruijt. Vink volgde praktijkonderwijs aan Het Streek College in Ede.



Dit kijken naar competenties en ervaring geldt als modern werkgeverschap. Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley stimuleert werkgevers daarom om breder te kijken dan naar diploma’s. Hiertoe organiseert het meet-and-greets en onlinebanenmarkten.

‘We maken grapjes’

Afgewezen worden bij sollicitaties omdat je diploma’s niet aansluiten, kan immers demotiverend werken. ,,Wij focussen ons juist op waar iemand goed in is’’, zegt Kruijt. ,,Bij Jorik zagen we al snel dat het wel goed zat.” Hij dwong met zijn positieve werkhouding een jaarcontract af.



Vink leeft op, als hij toont hoe het reilt en zeilt in zijn domein Hal 1. ,,Kijk, hier komen de pakketten binnen, daar scannen we ze en dit is het stickerapparaat’’, vertelt hij enthousiast gebarend. ,,De sfeer onder de collega’s is goed, we maken grapjes’’.



Het zit in de planning dat het team van 32 mensen wordt aangevuld met nieuwe collega’s. Renjac heeft immers plannen om binnen een jaar uit te breiden. ,,Dan zoeken we er dus nog mensen bij’’, zegt Kruijt.



De komende Online Banenmarkt is op 3 augustus. Voor meer info over de Online Banenmarkten, de Meets & Greets en het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley kijk op: sociaalondernemenloont.nl.