Jubilerende sing-in in Ede is ‘mooie voorbereiding op de zondag’

‘Flinke bak met water’ zet streep door rekening voor alterna­tief kerstboom­ver­bran­ding in Arnhem

ARNHEM - Het gratis winterfestival bij Vrijstaat Thialf in Arnhem gaat zaterdag niet door. ‘Volgend jaar nieuwe kansen’, meldt de ‘verdrietige’ organisatie via sociale media. Thialf WinterWonderland was bedoeld als alternatief voor de traditionele kerstboomverbranding.

12 januari