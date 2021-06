Juf Els heeft 41 jaar genoten van elke dag op school: ‘Lesgeven blijf iets geweldigs’

Groot deel middelbare scholen in de Vallei opent maandag weer helemaal

29 mei EDE/ VEENENDAAL - Een groot deel van de middelbare scholen in Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen gaat vanaf maandag weer elke dag open. Het is zeker het Ichthus College in Veenendaal en het Pallas Athene College, Het Streek en Marnix College in Ede dan weer alle leerlingen dagelijks verwelkomen. Het CLV in Veenendaal begint een week later.