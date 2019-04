Kamerfractie SP wil onderzoek naar problemen met prefabwoningen Slokker

Lekker dagje buiten les

2 april EDE – Levend rekenstratego, schilderen, gymmen in het bos en een les over wolken. Het kon dinsdag allemaal tijdens de buitenlesdag op basisschool Calluna aan de Sijsseltselaan in Ede. Duizenden kinderen in heel Nederland verruilden dinsdag de schoolbanken voor de buitenlucht.