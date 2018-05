Kans dat lammeren in Ede gedood zijn door wolf erg klein: 'Geen signalen voor'

La Haye benadrukt dat op de Veluwe en in heel Gelderland momenteel geen meldingen zijn gemaakt van wolven. ,,In Drenthe en Friesland, zoals vanochtend ook in het nieuws was, is dat wel het geval. Maar in Gelderland wijst niets erop dat er een wolf actief is. De afgelopen maanden hebben we dat nauwlettend in de gaten gehouden’’, vertelt hij.



,,Nee. De alarmbellen gingen bij Wolven in Nederland dus ook niet af na de melding van Kemp.’’



Over drie weken krijgt Kemp de uitslag van de dna test die af is werd genomen van één van zijn lammeren. Dan kan met zekerheid worden gezegd welk dier zijn lammeren aanviel.