Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Ede vanochtend

En weer raakt Nieuw-Kortenoord een beetje meer af

Het doet wat Zuid-Europees aan, de grotendeels witte villa's die in rap tempo verrijzen aan de zuidoostelijke rand van Nieuw-Kortenoord. Zeker met het vrolijk schijnende zonnetje erboven, zou de argeloze passant zich zomaar in Spanje of Portugal kunnen wanen. Het is echter gewoon een Wageningse nieuwbouwwijk.