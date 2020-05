Keolis: Buurtbussen gaan in Oost-Nederland per 1 juni zeker nog niet rijden

Voor het eerst je moeder weer zien sinds acht weken: ‘Dat was echt heel bijzonder’

12 mei BENNEKOM - Na acht weken kon Sandra Meurs (56) haar moeder deze dinsdag eindelijk weer in de ogen kijken. Haar 87-jarige moeder woont in verpleeghuis Walraven in Bennekom. Dat huis van zorgverlener Opella is een van de 25 verpleeghuizen in Nederland die meedoen aan een proef met bezoek.