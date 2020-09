Kerklid (40) dat 12-jarige jongen misbruikte in Lunteren moet half jaar de cel in

De strafbare feiten zijn gepleegd tussen februari 2011 en december 2013. De rechtbank vindt dat er sprake is van ernstig misbruik, omdat het slachtoffer naar de man toeging om te praten over mogelijk homoseksuele gevoelens. Het misbruiken van de tiener wordt de verdachte om die reden zwaar aangerekend.



De officier van justitie eiste in een eerdere zitting een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij vroeg ook om een proeftijd van drie jaar. De rechter ging daar maandag niet volledig in mee. De rechtbank zag geen aanleiding om de man een gedeeltelijk onvoorwaardelijke straf op te leggen. De opgelegde proeftijd is twee jaar. Bij die taakstraf zit ook een vervangende hechtenis van 120 dagen, voor het geval dat de werkstraf niet (tijdig) wordt verricht.



De man heeft tevens uit eigen overweging een vergoeding betaald aan het slachtoffer.



Het was overigens niet de enige keer dat het slachtoffer werd misbruikt. Een ander kerklid, een 33-jarige man uit Lunteren, werd in maart 2020 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk nadat het slachtoffer ook een rechtszaak tegen hem aanspande.