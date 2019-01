Keukenbrand bij Edese Shisha lounge: bovenwoningen ontruimd

Valleilijn iets vaker op tijd vertrokken

8 januari EDE - De Valleilijn, de trein van Connexxion die rijdt op het traject tussen de stations Amersfoort en Ede-Wageningen, is in 2018 iets vaker op tijd vertrokken dan in 2017. Een trein vertrekt op tijd als het verschil tussen de geplande en werkelijke vertrektijd niet groter is dan drie minuten.