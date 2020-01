‘Keurige jongens’ bleven lachend vuurwerk gooien naar rouwstoet Ede

Hij was erdoor van slag, vertelt hij. ,,Maar het ergste vond ik het voor de nabestaanden, die erachter reden in de volgauto.” De stoet was op oudejaarsdag onderweg naar de begraafplaats in Ede.



Van de Weerd liep als uitvaartleider voor de lijkwagen, die stapvoets reed. ,,Ik zag die jongens wel staan toen we eraan kwamen, maar dan denk je ‘Die houden wel op’. Het waren verder keurige jongens om te zien, van een jaar of 15-16.”