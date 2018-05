Kijk hier hoe laat de belevingsvlucht van Lelystad Airport woensdag bij jou langskomt

VALLEIVOLK Geluk in het kleine in centrum Bennekom

14:15 Lilianne Nijdam loopt heel genoeglijk door het dorpscentrum van Bennekom. ,,Ik woon op Wageningen-Hoog, maar zoals zovelen daar kom ik veel vaker in het centrum hier in Bennekom dan in dat van Wageningen. Dit is lekker dichtbij, compact en ook gezellig.''