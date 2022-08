Kind gewond door aanrijding met auto in Ede

Chauffeur is nog lang niet klaar met aanrijding die fietsster been kostte: ‘Ik hoorde haar schreeuwen. Dat gaat echt...’

Een 54-jarige vrouw uit Ede die door een ongeluk vorig jaar op de Arnhemseweg in haar woonplaats haar been verloor, vergeeft de vrachtwagenchauffeur die haar aanreed. De 57-jarige man uit Zoetermeer hoorde het vrijdag voor de rechtbank in tranen aan.

19 augustus