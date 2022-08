Kind komt onder kar tijdens Heide-optocht in Ede: ‘Vervelend incident, maar had nog veel erger gekund’

Brandweer, politie en ambulance schoten meteen na het ongeval te hulp. Medewerkers van het Rode Kruis verleenden eerste hulp aan het slachtoffertje tot de ambulance ter plaatse was.



Veel mensen die naar de optocht van de Heideweek kwamen kijken hebben het ongeval zien gebeuren. Wat de ernst van de verwondingen is, is nog niet duidelijk. Het kind zou in elk geval aan een been gewond zijn geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.