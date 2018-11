Kind urenlang in de houding aan tafel bij instelling Deelen: ‘In strijd met de wet’

Ede maakt zich zorgen om natuur na kritische uitlatin­gen over PAS

7 november EDE - De gemeente Ede maakt zich zorgen over de kritische uitlatingen van het Europees hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het hof weet niet of het programma wel in lijn loopt met de Europese regelgeving. Dat moet eerst onderzocht worden. ,,Nu niets doen zet de economische ontwikkeling in Ede en de natuurontwikkeling op slot’’, aldus wethouder Willemien Vreugdenhil.