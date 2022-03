Kinderen van 4 tot 6 mogen een uurtje bewegen in Edese gymzaal

Ga naar buiten: natuur verlaagt stress direct

Corona- of oorlogsstress? Dan kan het helpen om je blik naar buiten te wenden of een wandeling in de natuur te maken. Dat is bekend, maar psycholoog en onderzoeker Daphne Meuwese keek verder. Ze zag dat naarmate mensen zich minder goed voelden, natuur beter helpt.

16 maart