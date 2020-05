Klopjacht met helikopter in bos Lunteren levert geen ‘militairen met wapens’ maar spelende jongens op

Een eerste verdachte is rond 12.30 uur aangehouden in de buurt van de Hoeverweg. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een minderjarige jongen die in het bos aan het spelen was.



De jongen had iets wat op een wapen leek bij zich. Hij is aangehouden maar wordt nergens van verdacht. ,,Hij had geen rare of verkeerde bedoelingen.’’